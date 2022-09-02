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В США заявили о попадании ЕС и НАТО в экономическую ловушку для России

American Conservative: ЕС и НАТО попали в экономическую ловушку подготовленную для России

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский союз (ЕС) и НАТО сами попали в экономическую ловушку, подготовленную для президента России Владимира Путина. Об этом пишет обозреватель The American Conservative (AC) Род Дреер.

«Возмездие России теперь грозит парализовать Европу, и только дураки могут быть этому удивлены», — заявил автор.

Дреер уверен, что граждане европейских стран не понимают, почему они должны мерзнуть и мириться с экономическим спадом ради помощи Украины. Колумнист привел в пример слова журналиста Аллистера Хита, который предрек Великобритании катастрофическую нищету, протесты и приход к власти социалистического правительства.

«Дешевая и обильная энергия необходима для нашего потребительского общества. Мы не можем заблуждаться в отношении масштабов развивающейся катастрофы», — отмечает Хит.

Ранее научный сотрудник Defense Priorities Бенджамин Гилтнер предрек США катастрофу из-за поставок оружия Украине. Автор статьи предупредил, что с увеличением Вашингтоном поставок оружия Украине обстановка в регионе накалится, поскольку Россия воспринимает это как угрозу своей безопасности.

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Виктория Кондратьева
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