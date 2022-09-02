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Художница прославилась благодаря созданию украшений из спермы и крови

Канадская художница Бут прославилась благодаря созданию украшений из спермы и крови

Кадр: @amandaldbooth

Канадская художница Аманда Бут прославилась благодаря созданию украшений из спермы, крови, грудного молока и волос. Об этом сообщает Metro.

Женщина рассказала, что начала набирать популярность, когда поделилась своим увлечением в социальных сетях. Она выложила снимки ожерелий и других изделий, для создания которых использовались биологические материалы. Канадка делала памятные украшения с добавлением праха, шерсти животных, волос и даже крови.

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В комментариях под постом подписчики художницы предложили ей сделать что-нибудь из «мужских соков». Бут заинтересовалась идеей, которую сначала восприняла как забавный вызов от поклонников, и решила воплотить ее в жизнь. Она использовала материал мужа, и в итоге у нее получилось красивое ожерелье. После этого она начала получать все больше заказов на подобные украшения.

Средняя стоимость ожерелья — 110 канадских долларов (пять тысяч рублей). Однако Бут призналась, что нередко из-за большого количества посылок со спермой в ее мастерской стоит резкий запах, к которому она и ее коллеги так и не смогли привыкнуть.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTik Мила Де'Брито рассказала, что заработала 10 тысяч фунтов стерлингов на продаже своего грудного молока бодибилдерам.

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Алиса Дмитриева
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