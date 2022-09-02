В Запорожье объяснили стремление региона вернуться в Россию

Запорожские власти назвали обстрелы ЗАЭС помощью Киева в возвращении региона в Россию

Обстрелами Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишь помогают усилить стремление запорожцев вернуть регион в Россию. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью для «Украины.ру».

«[Местные жители] безусловно видят, [кто наносит удары по станции], поэтому все активнее выступают за воссоединение с Россией», — объяснил он. Рогов также назвал атаки ВСУ причиной для местных жителей отправить письмо в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором они потребовали прекратить обстрелы со стороны Киева.

По его словам, уже 45 тысяч жителей области подали заявления на получение паспорта российского гражданина. Отмечается, что еще больше людей пока что стоят в очереди в паспортные столы.

Сотрудник администрации также подчеркнул, что население пришло к таким высоким показателям несмотря на террор, учиняемый Украиной, а также угрозы в адрес поддерживающих Россию на освобожденных территориях. «Получается, Киев активно нам помогает. Чем больше террора с той стороны, тем больше людей хотят забыть Украину как страшный сон», — сказал он.

Помимо этого, он допустил, что Украина наносит удары по объектам инфраструктуры из-за «бессильной злобы», поскольку страна «проиграла битву за умы и души» среди населения области.

Ранее Рогов предостерег Украину от новых попыток захватить ЗАЭС. Он пояснил, что новые попытки захватить станцию будут жестко пресечены. «Эффект неожиданности со стороны украинских войск утерян», — добавил он.