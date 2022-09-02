СБУ заподозрила супругу бойца ВСУ в передаче данных российским военным

Telegram-каналы: СБУ заподозрила, что жена бойца ВСУ передавала данные ВС России

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила супругу бойца Вооруженных сил страны (ВСУ) в передаче данных российским военным. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

Уточняется, что жена якобы «выпытывала» от военного ВСУ информацию о позициях войск Украины и его воинской части, а затем передавала все данные российской разведке. После этого, как уточняется, по наводке 31-летней жительницы Днепропетровщины военные ВС РФ наносили точные удары по украинским солдатам.