Канье Уэст назвал причину расставания с Ким Кардашьян
Американский рэпер Канье Уэст назвал причину развода с бывшей супругой Ким Кардашьян. Об этом сообщает Page Six.
По словам Уэста, брак распался из-за порнографии. «Голливуд — это гигантский бордель. Порнография разрушила мою семью. Я говорю о зависимости, которую пропагандирует Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)», — написал исполнитель в своем аккаунте. Музыкант добавил, что не позволит, чтобы его дочери Норт и Чикаго также подверглись негативному влиянию соцсети.
Уэст также обвинил мать Кардашьян Крис Дженнер в том, что она поддерживает откровенные съемки дочерей — Ким и Кайли Дженнер — для журнала Playboy. Девушки приняли участие в фотосессиях в 2007 и 2019 годах соответственно.
Ранее Канье Уэста отказались судить за избиение фаната.