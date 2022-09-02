Канье Уэст назвал причину расставания с Ким Кардашьян

Канье Уэст рассказал, что причиной развода с Ким Кардашьян стала порнография

Американский рэпер Канье Уэст назвал причину развода с бывшей супругой Ким Кардашьян. Об этом сообщает Page Six.

По словам Уэста, брак распался из-за порнографии. «Голливуд — это гигантский бордель. Порнография разрушила мою семью. Я говорю о зависимости, которую пропагандирует Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)», — написал исполнитель в своем аккаунте. Музыкант добавил, что не позволит, чтобы его дочери Норт и Чикаго также подверглись негативному влиянию соцсети.

Уэст также обвинил мать Кардашьян Крис Дженнер в том, что она поддерживает откровенные съемки дочерей — Ким и Кайли Дженнер — для журнала Playboy. Девушки приняли участие в фотосессиях в 2007 и 2019 годах соответственно.

Ранее Канье Уэста отказались судить за избиение фаната.