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Канье Уэста отказались судить за избиение фаната

Рэперу Канье Уэсту отказались предъявлять обвинение за избиение фаната в Лос-Анджелесе

Фото: Ronald Martinez / Getty Images

Американского хип-хоп-артиста Канье Уэста отказались судить за избиение фаната в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает портал TMZ.

Рэперу не будут предъявлять обвинение, так как городская прокуратура не собрала достаточного количества доказательств по этому делу. Действия Уэста расценивались как хулиганство, ему грозило до шести месяцев лишения свободы.

Инцидент произошел 13 января около клуба в центре Лос-Анджелеса. Мужчина попросил у исполнителя автограф, а тот избил его и повалил на землю. Музыкант якобы ударил поклонника в голову и шею, после чего пострадавший лежал на асфальте.

30 июня стало известно, что на Уэста подали в суд по другому делу. Исковое заявление в Окружной суд США в Нью-Йорке подал диджей Маршалл Джефферсон. Он обвиняет Уэста в нарушении своих авторских прав. По словам мужчины, рэпер использовал фрагмент его трека Move Your Body (также известный как The House Music Anthem) от 1986 года в своей песне Flowers из нового альбома Donda 2. В иске утверждается, что автор оригинальной композиции не давал разрешения на семплирование его песни. Сам отрывок повторяется в треке Flowers «как минимум 22 раза».

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Марина Погосян
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