Психолог рассказал об основных признаках психопата

Психолог Пустовойтов назвал лживость и самовлюбленность одними из признаков психопата

Одними из основных черт характера психопата являются бессердечность, безжалостность и лживость в совокупности с самовлюбленностью, рассказал психолог Сергей Пустовойтов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал основные признаки, по которым можно распознать психопата.

Специалист отметил, что в медицине термина «психопат» нет, есть антисоциальное или диссоциальное расстройство личности. В то же время в психологии есть аналогичное ему понятие «темной триады», в которую входят такие черты личности, как нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. По его словам, многие из убеждений, установок и поведенческих моделей в этой тройке перекликаются или являются общими.

При описании общих черт данного типа личности наиболее точными будут эпитеты «безжалостный», «бессердечный», «бессовестный». Девиз таких людей по жизни звучит как «лучше я, чем меня». Они твердо убеждены, что человек человеку волк и любая жестокость и нарушение правил являются нормальными и даже желательными. Окружающие люди психопатам видятся либо эксплуататорами, заслуживающими подобного отношения, либо слабаками, годящимися только на роль жертв. В общем, ничего хорошего от встречи с этими людьми ждать не приходится Сергей Пустовойтов Психолог

Пустовойтов сообщил, что стратегий поведения у антисоциальных личностей всего две: либо открытое нарушение законов, норм и правил, либо мошенническое и манипулятивное поведение с целью извлечения выгоды через других людей.

Среди других критериев, по которым можно заподозрить психопата, психолог выделил следующие:

Многоречивость и так называемое поверхностное обаяние

Сильно гипертрофированное чувство собственной ценности. Человек может считать любые свои действия абсолютно оправданными, потому что они ведут к выполнению его целей

Склонность к мошенничеству, нарушению общественных норм и приличий даже по мелкому поводу. Психопат, например, вполне серьезно может похвастаться, что не заплатил по счету в ресторане или чем-то подобным

Поверхностность эмоций. Такие люди не способны к глубокому сочувствию или сопереживанию, но зато могут пытаться это симулировать

Поверхностность эмоций. Такие люди не способны к глубокому сочувствию или сопереживанию, но зато могут пытаться это симулировать

Неумение строить долгосрочные планы

Импульсивность и нежелание нести ответственность за свое поведение. Чаще всего такие люди провоцируют конфликты и потом полностью отрицают свою вину. Гнев в целом единственная более или менее развитая эмоция у психопатов, и проявляется она довольно часто

Отсутствие эмпатии

Ранее психолог Диана Лобанова перечислила основные признаки зависимости от социальных сетей. Тревожными звоночками являются перепады настроения из-за наличия или отсутствия лайков, навязчивое желание быть постоянно онлайн и страх по какой-либо причине потерять доступ к своей странице.