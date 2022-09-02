Семья убитого на Украине наемника рассказала о сборах для возвращения его тела

Семья убитого на Украине наемника собрала 11 тысяч фунтов для возвращения его тела

Семья британского добровольца, убитого в ходе боевых действий на Украине российскими войсками, собрала более 11 тысячи фунтов стерлингов, чтобы вернуть его тело домой и похоронить с воинскими почестями, сообщает The Times.

48-летний Крейг Макинтош из английского города Тетфорд в графстве Норфолк погиб 24 августа, когда отмечался День независимости Украины, рассказала его сестра Лорна. Наемник был застрелен при попытке помочь раненому солдату выбраться из машины, подбитой танковым снарядом, недалеко от Харькова.

«Этот самоотверженный человек застрял в морге на Украине, однако никакая помощь, чтобы вернуть его домой, не оказывается», — подчеркнула Лорна.

По словам сестры убитого, возвращение его тела в Великобританию стоит около 4000 фунтов стерлингов, пишет BBC News. Возлюбленная Макинтоша, 40-летняя Наталья Ловетт, рассказала, что мужчина был ландшафтным садовником, который получил медицинское образование во время службы в армии.

Отмечается, что Макинтош служил в украинском ополчении. Это была его вторая поездка в зону боевых действий.

Ранее британский наемник Джош Гриффитс, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, вернулся на родину и рассказал о своих ранениях, полученных при минометном обстреле, и о том, как чуть не погиб в бою. Он сообщил о «разорванной на куски» голени и поврежденных сухожилиях и нервах на ноге.