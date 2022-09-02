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Найден метод борьбы с сорняками с помощью водки

Express: эксперт по газонам порекомендовал поливать сорняки водкой

Фото: Андрей Пронин / Коммерсантъ

Сорняки на дачном участке можно уничтожить, если поливать их водкой, рассказал эксперт по уходу за газонами Карлос Реал. Метод борьбы с сорняками с помощью этого алкогольного напитка он порекомендовал дачникам в беседе с изданием Express.

Реал отметил, что химические способы борьбы с сорняками могут губительно сказываться на состоянии всего газона, а не только нежелательных растений. «Это необычно и кажется напрасной тратой хорошего алкоголя, но крепкие напитки помогут убрать сорняки с газона. Разбавьте напиток по выбору, рекомендую водку или джин, водой и обрызгайте проблемную зону», — посоветовал он.

По словам Реала, лучше делать это в солнечное время года. «Комбинация солнечного света и водки вызовет у сорняков обезвоживание, и они погибнут», — объяснил эксперт.

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Александра Лисица
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