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В ДНР назвали западные страны соучастниками обстрелов Донецка

Спикер парламента ДНР Бидевка назвал Запад соучастником обстрелов Донецка
Владимир Бидевка

Владимир Бидевка. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Спикер парламента Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Бидевка назвал западные страны соучастниками обстрелов Донецка в связи с отсутствием какой-либо реакции и правовой оценки их структур на целый ряд подобных инцидентов, сообщает РИА Новости.

«Лично меня возмущает тот факт, что так называемое западное демократическое сообщество на сегодняшний день в очередной раз опять закрывает глаза на преступления украинских неонацистов и не дает никакую правовую оценку. Даже элементарную правовую оценку. Я считаю, что именно такие действия западных структур ставят их в один ряд, я бы даже сказал, соучастниками преступлений украинских военизированных формирований», — заявил он.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала сограждан не ждать скорой победы Вооруженных сил (ВСУ) страны и раскритиковала украинцев, которые предсказывают подобное.

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Марина Совина
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