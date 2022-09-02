В ДНР назвали западные страны соучастниками обстрелов Донецка

Спикер парламента ДНР Бидевка назвал Запад соучастником обстрелов Донецка

Спикер парламента Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Бидевка назвал западные страны соучастниками обстрелов Донецка в связи с отсутствием какой-либо реакции и правовой оценки их структур на целый ряд подобных инцидентов, сообщает РИА Новости.

«Лично меня возмущает тот факт, что так называемое западное демократическое сообщество на сегодняшний день в очередной раз опять закрывает глаза на преступления украинских неонацистов и не дает никакую правовую оценку. Даже элементарную правовую оценку. Я считаю, что именно такие действия западных структур ставят их в один ряд, я бы даже сказал, соучастниками преступлений украинских военизированных формирований», — заявил он.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала сограждан не ждать скорой победы Вооруженных сил (ВСУ) страны и раскритиковала украинцев, которые предсказывают подобное.