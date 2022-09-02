В Казани пройдут всероссийские соревнования по пляжному волейболу

В Казани состоятся всероссийские соревнования по пляжному волейболу Tatar Challenge

В Казани проведут всероссийские соревнования по пляжному волейболу Tatar Challenge. Об этом пишет «Татар-информ».

Состязание под названием Tatar Challenge пройдет на Спортивном пляже с 3-го по 4 сентября. Отмечается, что принять участие в спортивном мероприятии может любой желающий.

Также в столице Республики Татарстан состоится один из этапов Чемпионата России, в котором примут участие титулованные спортсмены пляжного волейбола. Он пройдет с 8-го по 11 сентября.

Tatar Challenge проводится в Татарстане с 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Башкирском историко-культурном центре в Челябинской области состоялся фестиваль национальной башкирской кухни «Йыуасаfest-2022».