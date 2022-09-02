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Украина ввела санкции против физических и юридических лиц России

Правительство Украины ввело санкции против 99 физических и 178 юридических лиц России

Фото: РИА Новости

Правительство Украины ввело санкции в отношении 99 физических и 178 юридических лиц России. Об этом сообщило министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий, передает ТАСС.

Отмечается, что предложения по новому пакету санкций предоставили органы власти по поручению вице-премьера страны Ирины Верещук.

Санкции, в частности, коснулись предприятий военно-промышленного комплекса России, а также должностных лиц нацбанков РФ и Белоруссии.

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины решил ввести санкции в отношении учителей и учебных учреждений, сотрудничающих с Россией на неподконтрольных Киеву территориях. Власти также предлагают ввести ограничения против некоторых российских вузов и их руководителей.

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Алевтина Запольская
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