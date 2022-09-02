На Украине введут санкции против пророссийских учителей

Кабмин Украины поддержал введение санкций против педагогов, сотрудничающих с Россией

Кабинет министров Украины поддержал введение санкций против учителей и учебных учреждений, сотрудничающих с Россией на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом говорится в сообщении Министерства реинтеграции страны в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сообщается, что санкциям подвергнутся педагоги и учреждения, которые применяют российские образовательные стандарты на подконтрольных Москве территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР), Херсонской и Запорожской областей. «[Они] попадают под специальные экономические и другие санкции сроком на 5 лет», — сказано в публикации ведомства.

Кроме того, предлагается ввести ограничения против некоторых российских вузов и их руководителей. В частности, санкции распространятся на 81 физическое и 53 юридических лица, соответствующее распоряжение приняло правительство Украины.

«Формат реализации этих санкционных мероприятий теперь рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны», — сообщили в Минреинтеграции.