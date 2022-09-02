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Минобороны сообщило об уничтожении более 30 украинских военных

Минобороны России отчиталось о ликвидации более 30 украинских военнослужащих
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска ударами по 60-й пехотной бригаде уничтожили более 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 2 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что огневые удары российская армия нанесла в районах населенных пунктов Добрянка и Нововоронцовка. Кроме ликвидированных украинских солдат оказалось ранено до 15 националистов.

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Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска уничтожили до 100 украинских военных из центра резерва ВСУ вблизи Славянска. По его данным, в тот момент они проходили процесс подготовки в центре резерва армии Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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