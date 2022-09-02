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Зачитавший о смерти в ДТП рэпер умер в аварии с мотоциклом

Рэпер XALID насмерть разбился на мотоцикле

Фото: Страница X A L I D во «ВКонтакте»

Рэпер Халид Хайбуллин, более известный как XALID, насмерть разбился на мотоцикле в Уфе. Об этом сообщает UFA1.RU.

25-летний хип-хоп-исполнитель, в одном из своих треков зачитавший о смерти в ДТП, умер в аварии. Он ехал на своем мотоцикле BMW и столкнулся с автомобилем Ford Focus на проспекте Октября. Смерть Хайбуллина подтвердила его мать, недавно забравшая тело артиста из морга.

На страницу XALID во «ВКонтакте» подписано более 3,5 тысячи человек. 19 августа он опубликовал в группе альбом «Шлем на балаклаве». В одноименном треке звучат такие строки: «Для нас не проблема разогнаться до двухсот. Главное, самим не стать одними из двухсот».

17 июня стало известно о смерти российского рэпера Саши Скула. Музыканту было 33 года. Тело Скула, в 2019 году победившего лимфому, нашли в его квартире. Связана ли смерть музыканта с онкологическим заболеванием, неизвестно.

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Евгений Шульгин
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