Железные дороги Эстонии понесут значительные убытки из-за антироссийских санкций

«Эстонские железные дороги» заявили, что из-за санкций против РФ не получат 20 млн евро

Государственное предприятие «Эстонские железные дороги» (Eesti Raudtee) понесет значительные убытки и не получит 20 миллионов евро из-за антироссийских санкций. Об этом в эфире радиостанции Vikerraadio заявил председатель правления компании Кайдо Циммерманн, передает РИА Новости.

По его словам, на покрытие этой суммы власти выделили 12 миллионов, поэтому в настоящее время не хватает восьми. В следующем году дефицит оценивается в 25 миллионов евро.

Циммерманн пояснил, что в августе 2021 года через три пограничных пункта между Россией и Эстонией проходило около семи проездов в час, сейчас их количество сократилось до трех.

«А вчера, например, через Нарву прошел только один поезд, а обратно через Печоры — тоже один поезд, поэтому сейчас объемы небольшие, и это связано с введенными против России санкциями», — заключил председатель правления Eesti Raudtee.

Ранее 28 эстонских компаний попросили временно освободить их от антироссийских санкций Евросоюза. В рамках акции ЕС против России после начала спецоперации на Украине, в Эстонии потребовали прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.

