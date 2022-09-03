В Британии раскрыли срок использования ядерного оружия

Британский депутат Эллвуд допустил использование ядерного оружия в ближайшие 10 лет

Руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд предположил, в какой период в мире могут использовать ядерное оружие. Об этом он высказался в интервью Times Radio.

Эллвуд раскрыл срок использования ядерного оружия и допустил, что это произойдет в ближайшие 10 лет.

«Я подозреваю, хотя ужасно так говорить, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие 10 лет. Я надеюсь это разбудит людей, и они скажут: "Ого, жить станет опасно, что мы будем делать с этим?"» — подчеркнул депутат из Британии.