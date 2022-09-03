Российский боец раскрыл подробности операции ВСУ по захвату Запорожской АЭС

Боец с позывным Скиф рассказал о планировавших быстрый штурм Запорожской АЭС военных ВСУ

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали быстрый штурм Запорожской АЭС. Об этом рассказал РИА Новости российский боец с позывным Скиф.

По его словам, украинские военные двигались на катерах без света, но на большой скорости. Он также сообщил, что бойцов ВСУ обнаружила разведка, затем была вызвана авиация.

Ранее Минобороны России сообщило, что несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, Киев в очередной раз попытался захватить АЭС. По данным ведомства, 2 сентября около 23 часов по московскому времени две группы катеров и моторных лодок попытались высадиться на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного.

Уточняется, что на катерах находились свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников.