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Появилось видео с застрявшими на сломавшемся аттракционе россиянами

В сети появилось видео с застрявшими на сломавшемся аттракционе россиянами в Анапе

В сети появилось видео с застрявшими на сломавшемся аттракционе россиянами в Анапе. Ролик опубликовал на YouTube пользователь Антон Токарев.

На кадрах видно, как кабины с людьми застряли в верхней точке аттракциона, а работник парка развлечений пытается самостоятельно решить проблему, отключая и вновь подавая питание.

Об инциденте сообщалось вечером 3 сентября. Более 20 человек почти час не могли спуститься на землю с аттракциона «Кондор» в парке развлечений «Джунгли».

Марина Совина
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