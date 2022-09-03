Появилось видео с застрявшими на сломавшемся аттракционе россиянами

В сети появилось видео с застрявшими на сломавшемся аттракционе россиянами в Анапе

В сети появилось видео с застрявшими на сломавшемся аттракционе россиянами в Анапе. Ролик опубликовал на YouTube пользователь Антон Токарев.

На кадрах видно, как кабины с людьми застряли в верхней точке аттракциона, а работник парка развлечений пытается самостоятельно решить проблему, отключая и вновь подавая питание.

Об инциденте сообщалось вечером 3 сентября. Более 20 человек почти час не могли спуститься на землю с аттракциона «Кондор» в парке развлечений «Джунгли».