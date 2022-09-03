Минобороны сообщило о трех сбитых украинских беспилотниках

Минобороны заявило, что средства ПВО России за сутки сбили три украинских беспилотника

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в субботу, 3 сентября, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, цели были поражены в районах населенных пунктов Волноваха, Новопавловка Донецкой народной республики и в районе Каховка Херсонской области. Уточняется, что в Каховке российские силы сбили «Байрактар-ТБ2».

Кроме того, в районах Червоный маяк, Чернобаевка и Тягинка Херсонской области в воздухе уничтожили три тактические ракеты «Точка-У», а также 60 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе 44 — HIMARS («Хаймарс»), 12 — «Ольха», 4 — «Ураган», в Антоновке, Бериславе, Новой Каховке, Саги Херсонской области, Капитоловке, Купянске, Каменке Харьковской области и в районе Дарьевского моста и населенного пункта Токмак Запорожской области.