Медведев вышел в четвертый круг US Open

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча третьего круга против китайца Ибина Ву прошла в субботу, 3 сентября, и продлилась три сета. Россиянин одержал победу со счетом 6:4, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час и 57 минут. Медведев сделал 12 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12.

Следующим соперником Медведева станет австралийский теннисист Ник Кирьос, победивший американца Джеффри Вулфа (6:4, 6:2, 6:3).

Медведев — действующий чемпион US Open. В финале прошлогоднего турнира он оказался сильнее серба Новака Джоковича. На протяжении 15 недель россиянин возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.