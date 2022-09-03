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Спорт

Медведев вышел в четвертый круг US Open

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open

Фото: Geoff Burke / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча третьего круга против китайца Ибина Ву прошла в субботу, 3 сентября, и продлилась три сета. Россиянин одержал победу со счетом 6:4, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час и 57 минут. Медведев сделал 12 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12.

Следующим соперником Медведева станет австралийский теннисист Ник Кирьос, победивший американца Джеффри Вулфа (6:4, 6:2, 6:3).

Медведев — действующий чемпион US Open. В финале прошлогоднего турнира он оказался сильнее серба Новака Джоковича. На протяжении 15 недель россиянин возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Алексей Гусев
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