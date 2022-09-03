Отсидевший 23 года бывший вице-премьер Республики Сербской вышел на свободу

ATV: бывший вице-премьер Республики Сербской Брджанин вышел на свободу после 23 лет тюрьмы

Бывший вице-премьер Республики Сербской, которая сейчас входит в состав Боснии и Герцеговины, Радослав Брджанин вышел на свободу после 23 лет тюремного заключения. Об этом рассказал телеканал ATV.

Сообщается, что Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге освободил Бржданина, осужденного на 30 лет лишения свободы, по состоянию здоровья. По данным телеканала, в субботу политик прибыл в Баня-Луку, где его ждала машина скорой помощи. До этого бывшему вице-премьеру неоднократно отказывали в досрочном освобождении, несмотря на соблюдение им всех условий.

Решение о переводе Бржданина из датской тюрьмы в нидерландскую было принято после того, как суд сообщил, что максимально допустимый срок заключения по законам Дании, который составляет 22 года, подошел к концу. Заключенного отправили в тюрьму в Схевенингене осенью 2021 года, где он и должен был оставаться до момента готовности соглашения о его переводе в другую страну для отбытия всего оставшегося срока. Бржданин был осужден в 2004 году за организацию этнических чисток.

В феврале прошлого года был освобожден американский преступник Джо Лигон, который считается пробывшим самое долгое время в тюрьме заключенным в США. Он вышел на свободу спустя 68 лет.