Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США возмутились решением G7 ввести план предельной цены на нефть из России

Экономист США Анас Альхаджи возмутился решением G7 ввести лимит на нефть из России

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Экономист и эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи возмутился решением G7 ввести план предельной цены на нефть из России. Своими размышлениями на данную тему он поделился Twitter.

По словам специалиста, страны «Большой семерки» (G7)» будут ожидать серьезные последствия. «Осознают ли люди, как дорого обойдется введение "теоретического" потолка цен на российскую нефть?» — задался вопросом Альхаджи и отметил, что в данной ситуации больше всего пострадают налогоплательщики в США и Европе, поскольку их расходы возрастут из-за увеличения стоимости доставки энергоносителей.

Кроме того, Альхаджи пояснил, что для введения верхнего лимита цен представителям стран «Большой семерки» придется нанять 87 тысяч инспекторов, которые, в свою очередь. будут следить, чтобы каждый документ был заполнен правильно, а каждая банковская сделка соответствовала требованиям.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что министры финансов стран «Большой семерки» обсудят введения потолка цен на предстоящей встрече 2 сентября. Главы ведомств также «возьмут на себя обязательство завершить имплементацию» плана по установлению предельной цены. Издание отмечает, что чиновники рассчитывают выработать действенную политику к декабрю.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Кадырову предрекли новую должность
В США снова перенесли непилотируемый полет к Луне
Стало известно о самом популярном типе квартир в Москве и Подмосковье
В США возмутились решением G7 ввести план предельной цены на нефть из России
В Совфеде предложили перенести штаб-квартиру ООН из США
Жительница Подмосковья заразилась опасным паразитом от домашней собаки
Полиция задержала угрожавшего врезаться на самолете в супермаркет мужчину
Бывший чемпион UFC Усман ответил на обвинения в употреблении допинга
Украинский боец UFC провалил допинг-тест
19-летний футболист сборной России перейдет в «Челси»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.