Россия представит в Женеве доказательства применения биооружия США и Украиной

Россия представит доказательства применения биооружия США и Украиной. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщает РИА Новости.

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, российское представительство предоставит на следующей неделе в Женеве документальные подтверждения нарушения США и Украиной статей Конвенции о запрете биооружия.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что на Украине в непосредственной близости от границы с Россией велась разработка компонентов биологического оружия при участии США. «Имеются факты реализации программы Пентагона на Украине в нарушение статей Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», — указал он.

В июле в Минобороны России сообщили, что Украина является «полигоном» для испытаний биологического оружия Германии и США. Отмечалось, что часть экспериментов ставилась на солдатах Вооруженных сил Украины.