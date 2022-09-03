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Россия предоставит доказательства применения биооружия США и Украиной

Россия представит в Женеве доказательства применения биооружия США и Украиной

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия представит доказательства применения биооружия США и Украиной. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщает РИА Новости.

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, российское представительство предоставит на следующей неделе в Женеве документальные подтверждения нарушения США и Украиной статей Конвенции о запрете биооружия.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что на Украине в непосредственной близости от границы с Россией велась разработка компонентов биологического оружия при участии США. «Имеются факты реализации программы Пентагона на Украине в нарушение статей Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», — указал он.

В июле в Минобороны России сообщили, что Украина является «полигоном» для испытаний биологического оружия Германии и США. Отмечалось, что часть экспериментов ставилась на солдатах Вооруженных сил Украины.

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Мария Винар
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