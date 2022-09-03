Медведев назвал лучшую гарантию сохранения великой России

Медведев считает ядерный арсенал лучшей гарантией сохранения великой России

Лучшей гарантий сохранения великой России является ядерный арсенал. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что после распада Советского Союза весь стратегический ядерный арсенал остался в России. Политик подчеркнул, что высшее руководство СССР и России не дали «раздербанить гигантский ядерный арсенал Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам».

Ранее 1 августа президент России Владимир Путин призвал не допускать развязывания ядерной войны. Он пояснил, что Россия, как государство-участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и один из его депозитариев последовательно следует букве и духу этого документа.

Глава государства также добавил, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому они никогда не должна начаться. По словам Путина, Москва выступает за равную безопасность для всех членов мирового сообщества.