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Медведев назвал лучшую гарантию сохранения великой России

Медведев считает ядерный арсенал лучшей гарантией сохранения великой России

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Лучшей гарантий сохранения великой России является ядерный арсенал. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что после распада Советского Союза весь стратегический ядерный арсенал остался в России. Политик подчеркнул, что высшее руководство СССР и России не дали «раздербанить гигантский ядерный арсенал Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам».

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Ранее 1 августа президент России Владимир Путин призвал не допускать развязывания ядерной войны. Он пояснил, что Россия, как государство-участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и один из его депозитариев последовательно следует букве и духу этого документа.

Глава государства также добавил, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому они никогда не должна начаться. По словам Путина, Москва выступает за равную безопасность для всех членов мирового сообщества.

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Ксения Жарова
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