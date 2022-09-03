В районе речного порта Херсона прогремели взрывы

Не менее восьми взрывов прогремели в районе речного порта Херсона, видны клубы дыма

Вооруженные силы Украины обстреляли центр Херсона, не менее восьми взрывов прогремели в районе речного порта. На месте произошедшего видны клубы черного дыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли село Кистер Погарского района Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о повреждениях линии электропередачи и разрушениях дорожного полотна. По его словам, мирные граждане не пострадали.