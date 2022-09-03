Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Эрдоган пригрозил Греции «высокой ценой» в случае провокаций

Президент Турции Эрдоган предупредил Грецию о «высокой цене» в случае провокаций

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Presidential Press Office / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Греции «высокой ценой» в случае провокаций. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

«В нужное время мы предпримем необходимые шаги. Это может произойти неожиданно и в любую из ночей», — предостерег турецкий лидер. При этом он подчеркнул, что Турцию не остановит факт «оккупации Грецией островов» в Эгейском море, имеющих демилитаризованный статус.

Он также посоветовал властям Греции помнить об истории. «Хочу сказать Афинам только одно: не забывайте об Измире!», — заявил он. Как отмечает издание, таким образом Эрдоган напомнил о взятии Смирны (современный Измир) в сентябре 1922 года. Тогда в занятый Грецией город вступила турецкая армия под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка, а греческие войска были выбиты с земель.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Греция бросила вызов НАТО, задействовав С-300 при преследовании турецких самолетов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Кадырову предрекли новую должность
Чемпионат мира 2023 года по стрельбе перенесли из России
Во Франции озвучили размер ежесекундного заработка России на энергоносителях
Эрдоган пригрозил Греции «высокой ценой» в случае провокаций
Украинская теннисистка вновь отказалась пожать руку белоруске после игры US Open
Москвич на моноколесе с детской коляской попал на видео и возмутил сеть
Жители Праги потребовали дешевого газа
Хирург предупредил об опасности привычки класть ногу на ногу
Названы три признака превращения США в банановую республику
США не увидели необходимости наказывать за действия Москвы всех россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.