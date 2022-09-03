Президент Турции Эрдоган предупредил Грецию о «высокой цене» в случае провокаций

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Греции «высокой ценой» в случае провокаций. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

«В нужное время мы предпримем необходимые шаги. Это может произойти неожиданно и в любую из ночей», — предостерег турецкий лидер. При этом он подчеркнул, что Турцию не остановит факт «оккупации Грецией островов» в Эгейском море, имеющих демилитаризованный статус.

Он также посоветовал властям Греции помнить об истории. «Хочу сказать Афинам только одно: не забывайте об Измире!», — заявил он. Как отмечает издание, таким образом Эрдоган напомнил о взятии Смирны (современный Измир) в сентябре 1922 года. Тогда в занятый Грецией город вступила турецкая армия под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка, а греческие войска были выбиты с земель.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Греция бросила вызов НАТО, задействовав С-300 при преследовании турецких самолетов.