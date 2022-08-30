Эрдоган рассказал о вызове Греции НАТО

Президент Турции Эрдоган заявил, что Греция бросила вызов НАТО при использовании С-300

Греция бросила вызов НАТО, задействовав С-300 при преследовании турецких самолетов. Афины не являются военным партнером Анкары, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит РИА Новости.

«Греция бросила вызов НАТО и союзникам, усилив свое враждебное поведение, которое началось с преследования нашего воздушного пространства и самолетов, до уровня задействования С-300», — сказал турецкий лидер. Он добавил, что Греция не является ни политическим, ни экономическим, ни военным партнером и собеседником Турции.

«Как и 100 лет назад, мы знаем истинные намерения тех, кто пытается потратить время и энергию нашей страны, используя Грецию сегодня», — сказал Эрдоган.

В начале июля Эрдоган заверил, что Анкара не планирует начинать войну с Грецией. При этом глава государства указал, что Афины «не стоят за своими словами», и напомнил, что они 147 раз нарушали воздушное пространство страны. В конце мая турецкий глава также предупреждал Афины о недопустимости недружественных действий в отношении его страны.