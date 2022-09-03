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В Италии заявили об ответственности Европы за рост энергетических цен

Лидер «Лиги» Сальвини заявил об ответственности Европы за рост энергетических цен

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Ответственность за рост цен на энергоносители лежит и на Европе. С таким мнением выступил лидер итальянской правоцентристской партии «Лига» Маттео Сальвини, его цитирует агентство Ansa.

«Европа также несет ответственность за этот рост со своей идеологически мотивированной "зеленой" повесткой, санкциями в отношении России, а ведь именно Европа должна защищать граждан и бизнес», — сказал Сальвини.

25 сентября в Италии пройдут парламентские выборы. У «Лиги» есть шансы одержать победу на них. К правоцентристам также относится партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони — она выступает за антироссийские санкции и оказание помощи Украине, в частности военной.

Ранее автор итальянского издания Il Fatto Quotidiano Франческо де Пало возложил ответственность за энергетический кризис в Европе на президента США Джо Байдена. По его мнению, администрация американского лидера настроена на длительный конфликт, за который придется расплачиваться в первую очередь европейским странам.

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Анастасия Шейкина
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