США не увидели необходимости наказывать за действия Москвы всех россиян

Белый дом назвал непродуктивной мерой визовые ограничения для всех россиян

Вашингтон не считает, что за действия Москвы на Украине нужно наказывать всех граждан России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал визовую политику.

«Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который помогает привлекать к ответственности сторонников режима, — сказал он. — Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян — это продуктивная мера. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом. Не российский народ здесь нужно винить».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейский союз (ЕС) должен ограничить выдачу виз некоторым категориям россиян.

По его словам, невозможно разделить россиян на хороших и плохих. «Необходимо устроить холодный душ российскому обществу — в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам», — заявил политик. Он возмутился тем, что часть российских граждан «ведет красивую жизнь на Западе», проводит там отпуска.