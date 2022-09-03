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США не увидели необходимости наказывать за действия Москвы всех россиян

Белый дом назвал непродуктивной мерой визовые ограничения для всех россиян

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вашингтон не считает, что за действия Москвы на Украине нужно наказывать всех граждан России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал визовую политику.

«Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который помогает привлекать к ответственности сторонников режима, — сказал он. — Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян — это продуктивная мера. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом. Не российский народ здесь нужно винить».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейский союз (ЕС) должен ограничить выдачу виз некоторым категориям россиян.

По его словам, невозможно разделить россиян на хороших и плохих. «Необходимо устроить холодный душ российскому обществу — в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам», — заявил политик. Он возмутился тем, что часть российских граждан «ведет красивую жизнь на Западе», проводит там отпуска.

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Варвара Кошечкина
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