В России выявили 51 699 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 51 699 случаев COVID-19, выздоровели 38 380, умерли 92 человека

В России за сутки выявили 51 699 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 19 681 381. Об этом в субботу 3 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число заражений

составило 50 952.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (6634), в Петербурге (3013) и в Московской области (2256). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (8 случаев) и Чукотке (14).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3849. За этот же период 38 380 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 710 966.

За сутки умерло 92 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 384 624 человека.

