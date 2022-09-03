Правозащитник заявил о жизни американцев в аду из-за войны Байдена с Россией

Правозащитник Барака: американцы живут в аду из-за необъявленной войны Байдена с Россией

Американский правозащитник Аджаму Барака раскритиковал решение Белого дома запросить у Конгресса США еще 11 миллиардов долларов для помощи Украине. Свое мнение он выразил в Twitter-аккаунте.

Он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в том, что американцы «живут в аду», в то время как Белый дом готовит очередной пакет финансовой помощи Киеву. По словам правозащитника, власти США тратят деньги на необъявленную войну США и НАТО с Россией. «Кто голосовал за войну с Украиной в США и почему рабочий класс должен платить за это?» — вопросил он.

Он опубликовал мем, изображающий взаимодействие США с Украиной, Израилем и Тайванем, а также американским штатом Миссисипи. В первых трех случаях речь идет о выделении денег, однако, когда дело доходит до Миссисипи, власти страны дают совет «не пейте воду».

Ранее сообщалось, что Белый дом запросит у Конгресса США дополнительные 11,7 миллиарда долларов на обеспечение безопасности и экономическую помощь для Украины в первом квартале 2023 финансового года. Кроме того, американские власти запросят у Конгресса 2 миллиарда долларов для снижения цен на топливо.