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В ФРГ назвали события на Украине переломным моментом отношений с «Газпромом»

Глава Uniper Маубах назвал события на Украине переломным моментом отношений с «Газпромом»

Фото: Imago-images/ Globallookpress.com

Глава немецкого энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах в интервью телеканалу ZDF назвал события на Украине переломным моментом отношений с «Газпромом». Его слова приводит ТАСС.

Маубах заявил, что российская компания нарушила контракты с импортером из ФРГ, что поставило последнего в тяжелое положение.

По словам главы Uniper, «тот факт, что "Газпром" не соблюдает контракты, не означает, что бизнес-модель не работает». Он указал, что Германия связана договорами на поставки с Азербайджаном, Нидерландами, закупает топливо по всему миру, являясь крупнейшим трейдером сжиженного природного газа, а также доставляет его в Европу и другие государства.

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Маубах добавил, что находился в контакте с руководством российского «Газпрома» до прекращения поставок, однако теперь не получают ответа, несмотря на то, что несколько раз связывались с ним. По его словам, ФРГ ясно давала понять, что ожидает возобновления поставок по ранее заключенным контрактам, однако этого не произошло.

«Мы в Uniper разочарованы тем, что наши отношения с "Газпромом" в вопросах поставок находятся в таком состоянии спустя более 50 лет», — резюмировал глава немецкого концерна.

«Газпром» ранее объявил о приостановке «Северного потока». 31 августа будет остановлен единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60. Это обусловлено проведением технического обслуживания и планово-предупредительных работ. После этого транспорт газа по трубопроводу будет восстановлен до уровня 33 миллиона кубометров в сутки.

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Марина Совина
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