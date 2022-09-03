В Германии восемь полицейских пострадали на митинге против поставок оружия Киеву

В немецком Касселе восемь полицейских пострадали на митинге против поставок оружия Украине

В немецком городе Кассель восемь полицейских пострадали во время столкновений на митинге против поставок оружия на Украину. Об этом сообщило управление полиции Северного Гессена, передает РИА Новости.

Около 200 человек пришли на акцию протеста в районе предприятия оборонной промышленности на Вольфхагерштрассе. Как отмечает газета Welt, демонстрация была организована антимилитаристским альянсом Rheinmetall entwaffnen («Разоружить Rheinmetall»), который выступает в том числе против передачи Киеву вооружений.

Протестующие напали на полицию, которой пришлось применить перцовые баллончики и дубинки. Демонстрации также ожидаются в субботу, 3 сентября, поэтому силовые структуры будут дежурить на местах.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала, что ФРГ будет помогать Украине столько, сколько потребуется. Министр добавила, что военная промышленность сейчас производит напрямую для Киева.

