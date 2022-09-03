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Минобороны отчиталось об уничтожении HIMARS в ДНР

Минобороны России заявило об уничтожении РСЗО HIMARS в районе Константиновки в ДНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В районе Константиновки Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, также были уничтожены до 30 человек боевого расчета и машина подвоза боеприпасов.

Кроме того, российские средства ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата в района населенных пунктов Волноваха и Новопавловка в ДНР, в том числе «Байрактар-ТБ2» — в районе Каховки Херсонской области.

Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ, несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции (АЭС) представителей МАГАТЭ, в очередной раз попытались захватить АЭС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Варвара Кошечкина
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