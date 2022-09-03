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Стало известно о не вышедшей в эфир программе про Горбачева

Автор «Непутевых заметок» Крылов рассказал о не вышедшей в эфир программе про Горбачева

Фото: Boris Kavashkin / Globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Крылов, автор «Непутевых заметок» рассказал о не вышедшей в эфир программе про президента СССР Михаила Горбачева программе. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

По словам журналиста, в 1996 году он пригласил в программу «Милый друг» с участием жен известных людей супругу политика Раису Максимовну. Крылов отметил, что выпуск был пилотным.

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Как стало известно, Горбачев посоветовал Крылову снять видео с другими участницами, а дальше посмотреть, насколько успешно будет развиваться программа. В результате были готовы три пилотных ролика с другими супругами знаменитостей.

Однако впоследствии премьера программы так и не состоялась, проект закрыли.

Единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Его похоронили 3 сентября на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной.

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Ксения Жарова
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