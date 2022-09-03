Страны G7 обвинили в попытке распространить скидки на российскую нефть на страны Запада

Предложения Группы семи (G7) относительно ограничения предельной цены на российскую нефть выглядят как попытка распространить на государства Запада скидки на сырье. Такое обвинение в беседе с ТАСС выдвинул американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.

«Это действительно выглядит как способ распространить такие скидки на западные страны, все еще зависящие от российских энергоносителей», — сказал политолог.

При этом он не дал однозначного ответа на вопросы о том, как идеи министров финансов способны отразиться на мировом энергетическом рынке, могут ли они в том числе привести к новому всплеску цен на топливо.

По мнению эксперта, «загвоздка заключается в том», что для Запада «продолжают диверсифицировать источники энергоресурсов с максимально возможной скоростью, уходя от российских».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.