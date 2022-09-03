WSJ: США захотели ускорить поставки вооружений союзникам из-за напряженности с Китаем

Минобороны США решило создать рабочую группу в целях ускорения поставок вооружений американским союзникам на фоне напряженности в отношениях с Китаем и ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ).

По его данным, чиновникам министерства в рамках созданной в прошлом месяце рабочей группы предстоит выявить изъяны в том, как осуществляется программа поставок вооружений США союзникам, а также найти способы ускорить этот процесс.

Наибольшую актуальность эти усилия приобрели в связи с нарастающим напряжением в отношениях США с Китаем и российской спецоперацией.

Издание уточняет, что сопредседателями рабочей группы были назначены помощник замминистра обороны по политическим делам Саша Бейкер и замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Билл Лаплант.

Ранее Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй оценил намерения США осуществить поставку Тайваню вооружений на сумму 1,1 миллиарда долларов. По его словам, данное решение серьезно угрожает дальнейшим отношениям Пекина с Вашингтоном.