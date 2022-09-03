Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США захотели ускорить поставки вооружений союзникам

WSJ: США захотели ускорить поставки вооружений союзникам из-за напряженности с Китаем

Фото: Pixabay

Минобороны США решило создать рабочую группу в целях ускорения поставок вооружений американским союзникам на фоне напряженности в отношениях с Китаем и ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ).

По его данным, чиновникам министерства в рамках созданной в прошлом месяце рабочей группы предстоит выявить изъяны в том, как осуществляется программа поставок вооружений США союзникам, а также найти способы ускорить этот процесс.

Наибольшую актуальность эти усилия приобрели в связи с нарастающим напряжением в отношениях США с Китаем и российской спецоперацией.

Издание уточняет, что сопредседателями рабочей группы были назначены помощник замминистра обороны по политическим делам Саша Бейкер и замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Билл Лаплант.

Ранее Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй оценил намерения США осуществить поставку Тайваню вооружений на сумму 1,1 миллиарда долларов. По его словам, данное решение серьезно угрожает дальнейшим отношениям Пекина с Вашингтоном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Экс-депутат Рады предупредил о возможных последствиях провала атаки на Херсон
США захотели ускорить поставки вооружений союзникам
Посольство России обвинило США в потворстве национализму
Японский автоконцерн Hino Motors отказался от запуска производства в России
В ФРГ назвали события на Украине переломным моментом отношений с «Газпромом»
Германию обвинили в участии в «войне» с Россией
Власти Запорожской области назвали цель обстрела украинскими военными ЗАЭС
В США рассказали об угрозе закрытия шести из десяти британских фабрик
В Запорожье заявили о лодках с вооруженными людьми со стороны Украины
В Германии допустили увеличение размера сбора за газ с потребителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.