Китай прокомментировал намерения США поставить Тайваню крупную партию оружия

Посольство КНР заявило об угрозе отношениям с США из-за намерений поставки оружия Тайваню

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй в беседе с ТАСС прокомментировал намерения США осуществить поставку Тайваню крупной партии оружия, общая сумма которой превышает миллиард долларов. По его словам, данное решение серьезно угрожает дальнейшим отношениям Пекина с Вашингтоном.

«Тайвань — неотъемлемая часть территории Китая. Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела Китая и подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая, продавая оружие Тайваню», — заявил дипломат.

Он также посетовал на то, что таким образом США посылают неверные сигналы тем, кто выступает за независимость Тайваня, ставят под угрозу отношения с КНР, а также мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню вооружений на сумму 1,1 миллиарда долларов. Отмечается, что Вашингтон планирует поставить островному государству 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II вместе с «сопутствующим снаряжением» на сумму около 355 миллионов долларов, а также 100 ракет класса «воздух-воздух» AIM-9X Block II Sidewinder стоимостью более 85 миллионов долларов.