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Полиция задержала угрожавшего врезаться на самолете в супемаркет мужчину

В США полиция задержала угрожавшего врезаться на самолете в супемаркет Walmart мужчину

Фото: Colby Breazeale / LOCAL NEWS X / TMX / Reuters

Полиция США задержала мужчину, который угнал самолет и угрожал врезаться на нем в супермаркет Walmart. Об этом сообщает издание Magnolia state live со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что представители сайта FlightAware отследили маршрут воздушного судна и рассказали, что угонщик совершал беспорядочные круги над Национальным парком в городе Холли-Спрингс.

По информации местных СМИ, самолет приземлился недалеко от города Ашленд, Калифорния. Утверждается, что мужчина, который управлял транспортным средством, жив и задержан полицией. Правоохранительные органы установили личность преступника: им оказался житель города Шеннона, штат Миссисипи, Кори Паттерсон. Утверждается, что гражданин США окончил среднюю школу в 2011 году.

В субботу утром американец опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором говорилось: «Всем извините. На самом деле никогда не хотел никого обидеть. Я люблю своих родителей и сестру, это не ваша вина. До свидания».

Ранее сообщалось, что захват воздушного судна произошел в городе Тьюпело, штат Миссисипи, около пяти часов утра по местному времени. Представители правоохранительных органов заявили, что связывались с угонщиком. Однако тот ответил, что собирается направить самолет на магазин Walmart.

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Мария Винар
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