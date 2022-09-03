Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Российские дипломаты заявили о создании всех условий для беженцев с Украины

Посольство России в США заявило о создании всех условий для размещения беженцев с Украины

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские власти создают все необходимые условия для размещения украинских беженцев, говорится в Telegram-канале российского посольства в Вашингтоне.

Как уточнили дипломаты, беженцам направляют материальную помощь. В посольстве напомнили, что американская сторона продолжает раскручивать обвинения в адрес Москвы по поводу нарушений международного гуманитарного права в ходе спецоперации и злоупотреблений по отношению к мирным гражданам.

«Решительно отвергаем эту клевету, цель которой — дискредитировать российских военнослужащих, защищающих жителей Донбасса от развязанного Киевом геноцида», — подчеркнули в ведомстве. В посольстве уточнили, что для размещения беженцев создаются все необходимые условия. «В качестве единовременной матпомощи им уже выплачено более 6,5 миллиарда рублей», — заявили дипломаты.

Материалы по теме:
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022

По поручению российского президента Владимира Путина до конца 2022 года на ежемесячные платежи будет выделено еще 10,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что группа украинских беженцев в Болгарии отказалась жить на территории государственной туристической базы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Газпром» полностью остановил работу «Северного потока»
Российские дипломаты заявили о создании всех условий для беженцев с Украины
В России увеличился приток иностранной рабочей силы
Экс-депутат Рады раскрыл последствия провала атаки ВСУ на Херсон
В Британии назвали два прокола главы МИД в отношениях с Россией
Украинские военные открыли огонь по Энергодару
Военный эксперт рассказал о подготовке в Эстонии диверсантов против России
Китай прокомментировал намерения США поставить Тайваню крупную партию оружия
Глава Евросовета прокомментировал остановку «Северного потока»
Шредер раскритиковал Зеленского после угроз захватить Крым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.