Российские дипломаты заявили о создании всех условий для беженцев с Украины

Посольство России в США заявило о создании всех условий для размещения беженцев с Украины

Российские власти создают все необходимые условия для размещения украинских беженцев, говорится в Telegram-канале российского посольства в Вашингтоне.

Как уточнили дипломаты, беженцам направляют материальную помощь. В посольстве напомнили, что американская сторона продолжает раскручивать обвинения в адрес Москвы по поводу нарушений международного гуманитарного права в ходе спецоперации и злоупотреблений по отношению к мирным гражданам.

«Решительно отвергаем эту клевету, цель которой — дискредитировать российских военнослужащих, защищающих жителей Донбасса от развязанного Киевом геноцида», — подчеркнули в ведомстве. В посольстве уточнили, что для размещения беженцев создаются все необходимые условия. «В качестве единовременной матпомощи им уже выплачено более 6,5 миллиарда рублей», — заявили дипломаты.

По поручению российского президента Владимира Путина до конца 2022 года на ежемесячные платежи будет выделено еще 10,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что группа украинских беженцев в Болгарии отказалась жить на территории государственной туристической базы.