Посольство России обвинило США в потворстве национализму и преступлениям на Украине

Посольство России в Вашингтоне в своем Telegram-канале обвинило США в потворстве национализму и преступлениям на Украине.

В дипмиссии отметили, что представители американского Госдепартамента осудили насилие и ненависть в связи с покушением на жизнь вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, однако обошли стороной экстремистские убеждения преступника.

Посольство обратило внимание на татуировки подозреваемого в нападении, характерные для бойцов полка «Азов» (признан в Российской Федерации террористической организацией). Российские дипломаты полагают, что лаконичные заявления Соединенных Штатов по поводу такого проявления радикализма говорят об их нежелании делать неудобные выводы.

«Возникает вопрос: сколько еще человек во всем мире должны пострадать от действий последователей идеологии нацизма, прежде чем США осознают ее опасность и перестанут потворствовать преступлениям националистов», — говорится в заявлении дипмиссии. Там добавили, что именно так Вашингтон ведет себя и на Украине.

Нападение на вице-премьера Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер произошло 1 сентября, когда она выходила из автомобиля у своего дома. Cтоявший в толпе у машины мужчина поднял пистолет и направил его на вице-президента. Нападавшего задержали, им оказался 35-летний гражданин Бразилии, которого в марте уже арестовывали за ношение оружия.

