В Праге начался антиправительственный митинг из-за мер борьбы с ростом цен на газ

В Праге начался антиправительственный митинг, организованный рядом политических партий и гражданских объединений, из-за мер борьбы с ростом цен на газ. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в протестной акции участвует около 20 тысяч человек.

По мнению участников митинга, правительство страны принимает запоздалые и недостаточные меры для борьбы с резким ростом цен на энергоресурсы, а также товары и услуги, от чего страдают в первую очередь пенсионеры и малоимущие, а многие компании вынуждены увольнять своих сотрудников.