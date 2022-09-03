Медведев отреагировал на попытки Запада развалить Россию

Зампред Совбеза Медведев назвал крайне опасными попытки Запада развалить Россию

Попытки западных стран развалить Россию крайне опасны, их нельзя недооценивать. Об этом заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале.

По его словам, западные политики говорят, как распалась испанская, английская и другие империи. При этом Россия, несмотря на распад СССР, продолжила свое существование, сетуют на Западе, считает зампред Совбеза.

«Поэтому надо всеми силами подтолкнуть нашу страну к новому витку дезинтеграции, пользуясь военным конфликтом на Украине. Сделать все, чтобы государственные институты России перестали работать. Лишить страну эффективного управления, как это было в далеком уже 1991-м. И, как следствие, устранить Россию с политического поля», — пересказывает мысли западных политиков Медведев.

Он назвал подобные мысли «грязными мечтами англосаксонских перевертов», которые хотят развала России и думают о том, как «покромсать нас на куски». Медведев счел подобные попытки Запада крайне опасными.

Ранее зампред Совбеза озвучил полтора сценария развития событий на Украине. «Первый — достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве. Второй — военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации. Вот и все варианты», — сказал Медведев.