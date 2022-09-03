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Медведев отреагировал на попытки Запада развалить Россию

Зампред Совбеза Медведев назвал крайне опасными попытки Запада развалить Россию

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Попытки западных стран развалить Россию крайне опасны, их нельзя недооценивать. Об этом заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале.

По его словам, западные политики говорят, как распалась испанская, английская и другие империи. При этом Россия, несмотря на распад СССР, продолжила свое существование, сетуют на Западе, считает зампред Совбеза.

«Поэтому надо всеми силами подтолкнуть нашу страну к новому витку дезинтеграции, пользуясь военным конфликтом на Украине. Сделать все, чтобы государственные институты России перестали работать. Лишить страну эффективного управления, как это было в далеком уже 1991-м. И, как следствие, устранить Россию с политического поля», — пересказывает мысли западных политиков Медведев.

Он назвал подобные мысли «грязными мечтами англосаксонских перевертов», которые хотят развала России и думают о том, как «покромсать нас на куски». Медведев счел подобные попытки Запада крайне опасными.

Ранее зампред Совбеза озвучил полтора сценария развития событий на Украине. «Первый — достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве. Второй — военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации. Вот и все варианты», — сказал Медведев.

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Анастасия Шейкина
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