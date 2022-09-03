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В Нальчике провели концерты в честь Дня республики

Концерты в честь Дня республики провели в скверах Нальчика, Кабардино-Балкария

Кадр: «Россия 1»

Праздничные концерты в честь Дня республики состоялись в Нальчике, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, площадками для мероприятий стали новые и отремонтированные скверы, в которых провели работы по программе формирования комфортной городской среды. Так, например, в парке на пересечении Ленина-Тарчокова провели первый концерт, в ходе которого выступили ученики школы номер 33, расположенной близко к месту проведения.

В то же время возле главного корпуса КБГУ звучали песни воспитанников городского центра детского и юношеского творчества и стихи о республике. Вдобавок на сцене выступили танцоры, исполнившие танцы народов Кавказа. Праздничную программу организовали и в районе «Стрелка» — в сквере на пересечении улиц Идарова и Мовсисяна.

Помимо этого, торжества состоялись в сквере имени Юрия Гагарина и парке на улице братьев Амшоковых.

Ранее в Нальчике открылась выставка художницы Имары Аккизовой, организатором которой выступил Союз художников Кабардино-Балкарии. Она будет проходить до 11 сентября в галерее «Малахитовая шкатулка». Работы Аккизовой сочетают в себе элементы живописи и прикладного искусства. Она посвятила работы своей матери, народному художнику Кабардино-Балкарии Сияре Аккизовой.

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Майя Пономаренко
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