Во Франции озвучили размер ежесекундного заработка России на энергоносителях

Французский журналист Ленгле: Россия зарабатывает на нефти и газе 3700 евро в секунду

Французский журналист Франсуа Ленгле заявил, что ежесекундный заработок России на газе и нефти составляет 3700 евро. Такую сумму он озвучил в своей авторской программе на телеканале RTL.

Журналист отметил, что санкции не только не сказались негативно на нефтегазовых доходах Москвы, но даже поспособствовали их росту. По его оценке, после введения санкций из-за конфликта на Украине уровень заработка России от экспорта топлива увеличился на 40 процентов. «Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег», — сказал Ленгле, добавив, что Россия «буквально купается в деньгах».

Он также подчеркнул, что в то время, пока Россия зарабатывает с помощью санкций, жителям западных стран приходится экономить и бороться с растущей инфляцией. «Европейские страны заплатили Путину более 86 миллиардов евро с 24 февраля. Это 3700 евро каждую секунду. Я говорю уже полторы минуты, за это время из Европы в Россию ушло более 300 тысяч евро, и это не считая другие страны», — заключил журналист.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране не удастся обеспечить себя газом без поставок российского голубого топлива. Он уточнил, что закупка газа у России является не знаком политической поддержки, а «реальностью региона».