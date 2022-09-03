Отец мусульманской школьницы рассказал о конфликте с директором из-за хиджаба

Отец мусульманской школьницы из Тюмени рассказал о конфликте с директором школы

Отец мусульманки, которую в хиджабе директор отказывался пускать на занятия в школу, рассказал о конфликте с главой образовательного учреждения Еленой Головчак. Об этом сообщает «Говорит Москва».

«1 сентября она увидела (у меня две дочери ходят в школу в хиджабах), обеих увидела и на следующий день, то есть 2 сентября, поджидала. Она вначале старшую дочку не запустила. Я считаю, что данного конфликта могло бы и не быть, если бы она нас с супругой вызвала в школу, в кабинет, как минимум с нами бы пообщалась, а не в присутствии всего народа устраивала это все», — сказал отец девочек Ибрагим Давудов.

По его словам, после того как мать школьниц начала вести видеосъемку конфликта, директриса перестала говорить, что не пустит девочек в школу. Отец мусульманок пришел в школу после случившегося, но сотрудники администрации школы не встретились с ним, так как были заняты.

Россиянин не обращался в прокуратуру. Он рассказал, что хочет увидеться с представителями департамента образования Тюмени. При этом, по словам Давудова, он не хочет, чтобы директор школы лишился работы из-за произошедшего.

«Я считаю, что данный человек в первую очередь должен заботиться как минимум о психологическом здоровье детей, об образовании. То есть не свойственно человеку, занимая такую должность, допускать такого рода ошибки», — подытожил отец девочек.

О том, что директор не пустила в школу девочку в хиджабе в Тюмени, стало известно 2 сентября. «Старшая дочь зашла, но вскоре выбежала в слезах. Сказала, что ее не пускают из-за хиджаба», — рассказал отец девочки.