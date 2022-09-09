Российская школа отказалась менять внутренние правила из-за ученицы в хиджабе

Тюменская школа отказалась изменить внутренние правила ради ученицы в хиджабе

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Школа в Тюмени, где директор отказалась пускать на занятия ученицу в хиджабе, не стала менять внутренние правила, регулирующие внешний вид учеников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

Правительство российского региона уточнило, что после «конструктивного обсуждения» это решение было принято управляющим советом школы единогласно. «По нашему общему мнению, требования к одежде и внешнему виду всех учеников должны быть едиными, независимо от их национальности и вероисповедания», — прокомментировала решение совета его председатель Елена Корчемкина.

Постпред Дагестана в Тюменской области Яраги Курбанов поддержал это решение и заявил, что в случае существования норм и правил их необходимо соблюдать. «С этим надо соглашаться», — подытожил он.

Ранее в Тюмени состоялась трехсторонняя встреча с участием родителей ребенка, администрации школы и постпреда Дагестана. По ее итогам администрация согласилась пойти родителям ученицы навстречу и не препятствовать обучению девочки в хиджабе. Решение управляющего совета обнулило эту договоренность.