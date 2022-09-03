Шредер раскритиковал Зеленского после угроз захватить Крым

Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал угрозы Зеленского получить Крым военным путем бессмысленными

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что Украина не сможет получить Крым военным путем. Об этом он высказался в интервью испанской газете ABC.

Шредер раскритиковал угрозы президента Украины Владимира Зеленского захватить Крым и назвал эти слова бессмысленными.

«Идея о том, что президент Зеленский сможет получить Крым военным путем, — это бред», — подчеркнул он.

Экс-канцлер Германии добавил, что Крым вошел в состав УССР благодаря личному решению советского лидера Никиты Хрущева. «И сделал он это, потому что думал, что СССР проживет столько же, сколько католическая церковь, что, к счастью, оказалось не так», — заключил он.

24 августа Зеленский заявил, что вернет Крым любыми способами и без консультаций со странами-партнерами. Он подчеркнул, что с каждым днем Киеву нужно еще больше западных вооружений для противостояния Москве.