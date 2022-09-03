Стоматолог назвала способ сэкономить на лечении зубов

Стоматолог Кадькалова: своевременная профилактика зубов поможет сэкономить на их лечении

Основательница и главный врач стоматологической клиники Наталия Кадькалова назвала способ сэкономить на лечении зубов. Комментарии специалиста приводит издание «Пятый канал».

По словам эксперта, в первую очередь, необходимо своевременно заниматься их профилактикой и следить за здоровьем полости рта в целом. «Вообще никакое лечение не бывает эффективным. Эффективной бывает профилактика», — заявила Кадькалова.

При этом врач отметила, что на данном вопросе экономить не стоит. «Если уже есть какие-то проблемы с зубами, которые необходимо решать, то я не советую экономить на этом. Нужно обратиться в хорошую клинику, к хорошему думающему стоматологу, чтобы потом не приходилось перелечивать этот зуб или систему зубов. С моей точки зрения, в этом есть грамотная экономия», — пояснила собеседница издания и добавила, что в ежедневном уходе за полостью рта нужно чистить зубы, а также использовать ирригатор и зубную нить.

В августе стоматолог Ирина Рублева посоветовала женщинам не бояться лечить зубы во время беременности. Медик объяснила, что во время беременности иммунитет снижается, из-за чего нередко обостряются хронические заболевания и возникают проблемы с зубами. Однако терпеть боль, особенно длительную и сильную, не стоит.